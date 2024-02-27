Киев, 27 февраля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Украинские политики вызывают неприязнь среди солдат ВСУ, что вызвано постоянной нехваткой личного состава в зоне боевых действий, заявил в интервью телеканалу «Прямой» бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.

Сергей Корсун ИА Регнум Бегство от мобилизации на Украине

По его словам, в армии наблюдается очень высокий некомплект.

«Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: «Когда будет новый призыв»? Те парни, с которыми я пошёл воевать, <…> злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам», — сказал Луценко.

Бывший глава украинского МВД считает, что даже повальная мобилизация может не спасти ВСУ, поскольку Украина не успеет подготовить новых солдат для решающих сражений.

Судьба конфликта решится в апреле, максимум — в мае, а для учёбы и слаживания войск необходимо минимум три месяца, пояснил Луценко.

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада Украины 23 февраля приняла законопроект о демобилизации бойцов срочной службы из ВСУ. Депутаты добавили в него норму об отсрочке на год от дальнейшей мобилизации для тех военнослужащих, которые в феврале 2022 года находились на срочной службе и были оставлены служить без указания сроков. Затем документ подписал Владимир Зеленский. При этом период проведения демобилизации не указывается. Процедура должна проходить по указу главы киевского режима, но когда такой документ должен появиться, не уточняется.

Спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия признал, что часть бригад украинской армии укомплектована всего лишь на 40%. В случае, если не проводить мобилизацию, армия России прорвёт фронт, а тогда, по его словам, в ряды ВСУ будет поздно посылать «хоть миллион» мобилизованных, добавил он.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, в общественном транспорте и на улицах. Под мобилизацию подпадают и ограниченно годные к военной службе, и уже приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации.