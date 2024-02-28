Москва, 28 февраля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» в 2024 году планирует выставить на торги более 150 объектов недвижимости, среди них — пансионаты и бывшие санатории. Средства от реализации имущества направят на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий», уточнили в компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

По информации представителя госкорпорации, готовятся к продаже непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд рублей. Среди объектов есть земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха, расположенные в нескольких российских регионах, передаёт РБК.

По мнению экспертов, более востребованы будут объекты на территории Москвы и Краснодарского края.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о создании многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса, которая сможет стартовать не только с космодрома. Работу проводит Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Ракета будет базироваться на космодроме Восточный. Её создание ведётся не только в интересах народного хозяйства, на ракету также возлагает определённые ожидания основной заказчик — Министерство обороны, добавил Борисов.