Вашингтон, 27 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск обратился к главе компании Microsoft Сатье Наделле за помощью с настройками ноутбука на операционной системе Windows. 25 февраля предприниматель рассказал в соцсети X, что купил новый ноутбук, но не может начать им пользоваться без создания учётной записи Microsoft.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

«Это означает предоставление доступа их искусственного интеллекта к моему компьютеру! Это неправильно», — написал Маск, отметив при этом, что раньше была возможность пропустить этап создания учётной записи.

Один из пользователей предложил Илону Маску войти в систему без учётной записи, но у того не получилось. Тогда другой пользователь порекомендовал обратиться к Сатье Наделле за техническую поддержкой.

«Я только что отправил ему сообщение», — ответил Маск 26 февраля.

Также предприниматель пожаловался, что при регистрации учётной записи нельзя использовать рабочий адрес электронной почты.

«А у меня есть только рабочие адреса электронной почты!» — возмутился он.

Кроме того, бизнесмен прокомментировал пост Наделлы о сотрудничестве Microsoft с французской компанией искусственного интеллекта Mistral AI.

«Сатья, я не хочу показаться врединой, но, пожалуйста, позвольте людям, настраивающим новый компьютер с Windows, не создавать учетную запись Microsoft», — призвал Илон Маск.

Как передавало ИА Регнум, ранее миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о том, что нейросеть Gemini американской компании Google неточно изображала расово-этническую принадлежность и пол исторических персонажей в ответ на запросы пользователей. В частности, нейросеть меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. Бизнесмен написал в соцсети X, что рад этому случаю, который сделал очевидным для всех, по его словам, безумное расистское, антицивилизационное программирование.