Хельсинки, 27 февраля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Энергетический концерн Fortum из Финляндии сообщил, что начал арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсацию за свои арестованные активы.

KIMMO BRANDT / EPA/TASS

«Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что начало арбитражного разбирательства якобы связано с нарушением Россией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным с Нидерландами и Швецией.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом» о введении внешнего управления в отношении активов компаний недружественных России стран. Это решение стало ответом на изъятие российских активов в таких странах.

После начала специальной военной операции страны Запада «заморозили» активы России на сумму свыше 300 млрд долларов.

С 2022 года в ЕС и США шли обсуждения о поисках «законных» способов присвоить эти деньги. В том числе их рассчитывал получить и Киев. Об этом в апреле 2022-го сообщил советник главы киевского режима Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Он тогда заявил о намерении присвоить около 400 млрд долларов. Из них 300 млрд — замороженные активы РФ, а ещё 100 млрд — деньги российских предпринимателей. По его словам, средства должны были пойти в так называемый фонд восстановления Украины.

Спустя два года США перевели Эстонии часть конфискованных активов России для помощи Украине. 17 февраля 2024 года Вашингтон направил Таллину порядка 500 тыс. долларов из конфискованных российских фондов РФ с дальнейшей реализацией суммы по оказанию помощи Украине.