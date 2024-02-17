Вашингтон, 17 февраля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Руководство Соединённых Штатов направило Эстонии порядка 500 тыс. долларов из конфискованных российских фондов с дальнейшей реализации суммы по оказанию помощи Украине. Об этом говорится на сайте американского минюста.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что средства были конфискованы Соединенными Штатами после того, как была выявлена нелегальная сеть закупок, пытавшаяся ввезти в Россию высокоточные станки американского производства, используемые в оборонном секторе и секторе распространения ядерного оружия.

По данным американского ведомства, схему закупок станков организовал гражданин Латвии, который признал себя виновным в нарушении экспортного законодательства США.

«Эта передача является первой в своём роде передачей от Соединённых Штатов иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Как поясняет минюст, Эстония направит средства на проект по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской энергетической системы.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны. Он отметил, что Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений, подобных тому, которое принял Совет ЕС. По его словам, принятие подобных решений отразится на мировой экономике и может стать серьёзным потрясением для её устоев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 14 февраля сообщила, что долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды, Москва предостерегает Брюссель от этих действий.

Она отмечала, что ответственность за последствия попыток воровства российских активов будет лежать исключительно на Евросоюзе и лично на его политическом руководстве.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум ранее назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. США пытаются забрать российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для финансирования Украины, отметил тогда депутат.