Москва, 27 февраля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. VK открывает набор на оплачиваемую стажировку для студентов и молодых специалистов. В этом году компания в 3 раза увеличила количество стажерских позиций, рассказали в пресс-службе.

Известия/Сергей Лантюхов

Программа впервые будет проходить в течение всего года, стажировки состоятся весной, летом и осенью. По итогам лучшие участники получат возможность продолжить работу в команде VK.

В 2024 году стажировка VK пройдет по более чем 30 IT — digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд — и мобильную разработку, машинное обучение, аналитику, дизайн, тестирование, маркетинг, UX-исследования. В топ-3 востребованных направлений стажировки входят фронтенд-разработка, аналитика и дизайн. При этом в программе появились новые специальности, среди которых моушен-дизайн, SRE-инженер и продакт-менеджер.

Стажёры будут решать реальные задачи проектов компании под руководством опытных наставников. Участники программы стажировки смогут узнать, как устроены популярные сервисы и технологии VK, и внести свой вклад в их развитие.

Кроме того, стажеры смогут принимать участие в разработке рекомендаций для VK Видео и VK Клипов, проектировании интерфейсов для iOS, Android и веб-версии ВКонтакте или заняться продвижением VK Маркета.

Наставники в свою очередь поделятся опытом решения продуктовых задач и познакомят с актуальными технологиями. В весеннем наборе стажеров ждут команды ВКонтакте, VK Видео, VK Tech, VK Мессенджера, VK Рекламы, VK Predict и других направлений.

Приём заявок на весеннюю волну стажировки открыт до конца апреля. Стажировка будет длиться 3 или 6 месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве или Санкт-Петербурге, другие — удаленный или гибридный режим работы.

Отбор на стажировку будет проходить в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование. Сроки и этапы отбора могут отличаться в зависимости от направления. Претенденты могут оставить несколько заявок на различные позиции. Подробнее узнать об условиях стажировки и подать заявку можно на сайте.

«Мы расширяем программу стажировки и будем проводить ее в течение всего года, чтобы как можно больше талантливых ребят смогли начать свое профессиональное развитие вместе с нами. Стажировка VK — это возможность получить реальный опыт работы в IT-индустрии в командах, которые создают и развивают сервисы для миллионов пользователей. Стажеров сопровождают опытные наставники из числа ведущих экспертов компании. У каждого стажера есть шанс проявить себя во время программы и продолжить работу в компании. В 2023 году более половины стажеров присоединились к команде VK», — объяснила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Ранее в феврале ИА Регнум писало, что VK Education запускает набор на программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям. Среди направлений будут разработка, машинное обучение, информационная безопасность, продуктовые исследования, гибкие навыки. Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку.

Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: IT-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам.