Москва, 27 февраля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Московская полиция расследует кражу велопарковок в центре города. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Елена Никитченко/ТАСС

О пропаже 19 велопарковок стало известно ещё почти год назад в процессе инвентаризации оборудования столичного Центра организации дорожного движения. Какое-то время их пытались найти самостоятельно, но поиски не дали результатов. 13 декабря 2023 года первый заместитель руководителя ГКУ Москвы — Центра организации дорожного движения правительства Москвы Арифуллин Ансар обратился в полицию с заявлением.

«Поступило заявление о краже 19 велопарковок, находящихся на балансе ГКУ ЦОДД, общей стоимостью 67 843 рубля», — рассказал собеседник агентства.

24 февраля по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Сейчас следствие ищет подозреваемых.

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