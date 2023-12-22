Лондон, 23 декабря, 2023, 00:33 — ИА Регнум. В южной части Лондона двое мужчин похитили со столба дорожный знак «СТОП» с изображением дронов авторства художника Бэнкси (Banksy), написала 22 декабря британская газета Daily Mail.

thecrazyfilmgirl Стоп

В статье говорится, что знак с граффити украли двое неизвестных, которые приехали на мотоцикле к месту расположения знака на одной из улиц буквально через час после того, как художник публично подтвердил своё авторство.

Издание опубликовало видео, где видно как мужчина с помощью инструмента снимает дорожный знак при участии другого злоумышленника. Затем они с ним убегают.

Художник поверх знака изобразил по диагонали три дрона.

Как сообщало ИА Регнум, житель Украины срезал со здания в Гостомеле и попытался присвоить граффити, сделанное английским андеграундным художником Бэнкси. Мужчину разоблачили, изображение вернули обратно на здание. Украинцу помогали ещё несколько человек. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о краже, совершённой в особо крупном размере, предусматривающей до 12 лет лишения свободы.