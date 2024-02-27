Вашингтон, 27 февраля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Для украинской армии ситуация в ходе конфликта зашла в тупик из-за дефицита боеприпасов, нехватки военных и задержки помощи от западных стран. Об этом написало американское издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конфликт сейчас зашёл в тупик, и Украине необходимо распределять боеприпасы вдоль линии фронта», — говорится в материале.

Отмечается, что на текущий момент ВСУ не могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны США, а российская армия успешно находит слабые места в украинской обороне.

Ожидается, что зависимость от поставок Запада и проблемы с собственным производством снарядов приведут Киев к новым поражениям.

Издание обращает внимание на то, что геополитическая обстановка также сложилась против главы киевского режима Владимира Зеленского. Так, в Польше проходят протесты фермеров против украинского зерна, а в США кандидатом от республиканцев на президентских выборах может стать Дональд Трамп, который является сторонником начала переговоров.

Как передавало ИА Регнум, американское издание Responsible Statecraft 22 февраля написало, что Киеву стоит начать переговоры с Москвой, пока Украина ещё существует. По словам журналистов издания, ВСУ полностью истощены двухлетними боевыми действиями и Украина может исчерпать свои военные ресурсы, после чего сделается уязвимой для сокрушительного контрудара армии России.

Американский военный писатель, политолог Майкл Пек 18 февраля заявил, что Киев взял на вооружение провальную стратегию 80-летней давности, использованную нацистской Германией во Второй мировой войны. По его словам, украинские войска перешли к «активной обороне», которая для немцев обернулась поражением.