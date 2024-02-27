Мадрид, 27 февраля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Испанским властям с первого дня было известно о прибытии в страну лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолёт на Украину. Об этом сообщила 26 февраля газета El Mundo.

Кадр из видео Максим Кузьминов

Кузьминова 13 февраля нашли мёртвым в муниципалитете Вильяхойоса провинции Аликанте. Издание отмечает, что к его смерти отчасти привели ошибки со стороны властей королевства. Министр обороны Испании Маргарите Роблес ранее заявила, что в Мадриде не знали о присутствии в стране перебежчика.

«Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота», — отметил источник газеты.

Собеседник издания добавил, что Кузьминов «наделал много шума с деньгами», которые имел при себе.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года бывший российский пилот Максим Кузьминов посадил угнанный им вертолёт в Харьковской области. Штурман и бортмеханик, которые не знали о намерениях Кузьминова, после приземления были расстреляны.

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