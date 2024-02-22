Киев, 22 февраля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. В настоящее время часть бригад украинской армии укомплектована всего лишь на 40%. Об этом 22 февраля заявил спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его слова привело украинское издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас вообще нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию. <…> Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект вообще 40%», — сказал он.

По словам Арахамии, в случае, если не проводить мобилизацию, армия России прорвёт фронт, а тогда, по его словам, в ряды ВСУ будет поздно посылать «хоть миллион» мобилизованных.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 февраля спикер Рады заявил о необходимости усиления мобилизации на контролируемой Киевом территории при недостатке или отсутствии военной помощи со стороны США. Арахамия также заявил о возможности повышения налогов на Украине для подготовки и экипировки бойцов ВСУ.

Ранее в этот же день издание «Страна․ua» написало, что Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек без ущерба для экономики, которая и так уже серьёзно пострадала. Отмечалось, что если мобилизация коснётся ещё сотен тысяч работающих, большая часть экономики страны просто остановится.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря 2023 года заявил, что киевские власти провели уже девять волн мобилизации и десятая всё ещё продолжается. Он добавил, что в ряды украинской армии стали призывать и ограниченно годных к военной службе.