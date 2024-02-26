Киев, 26 февраля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации бойцов срочной службы из ВСУ, передаёт 26 февраля издание «Страна. ua».

Кадр из Телеграм — канала Владимира Зеленского

Сроки, когда должна быть проведена демобилизация, не указываются. Она должна проходить по указу главы киевского режима, но когда такой указ должен появиться, не уточняется.

Законопроект был принят Верховной Радой Украины 23 февраля. Депутаты добавили в него норму об отсрочке на год от дальнейшей мобилизации для тех военнослужащих, которые в феврале 2022 года находились на срочной службе и были оставлены служить без указания сроков.

Ранее в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, прошла серия акций протеста с требованием демобилизовать бойцов срочной службы. Акции были проведены в том числе в Одессе, Кривом Роге и Львове. Протестующие требовали ограничить срок службы в ВСУ 18 месяцами.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря 2023 года заявил, что слово «демобилизация» на Украине якобы является «неуместным», поскольку в стране действует режим военного положения. Демобилизацию проводить не будут, но дадут бойцам ВСУ, которые давно находятся в зоне боевых действий, возможность отдохнуть или «частично уволиться», сказал Умеров.

В то же время глава совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ноябре 2023 года отмечал, что демобилизацию срочников из рядов ВСУ проведут уже «в ближайшее время».