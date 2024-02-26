Москва, 26 февраля, 2024, 23:14 — ИА Регнум. В студии ЭИСИ на Международной выставке «Россия» В Москве 26 февраля состоялся шестой эфир программы «Голос молодых» в сотрудничестве с экспертным клубом «Дигория». Выпуск был посвящён многообразию проявлений патриотизма в России. Аналитик консалтинговой группы «Полилог» Дмитрий Комягин рассказал об изменении интереса к понятию «патриотизм» по поисковым запросам с 1 января 2012 года до середины февраля 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Комягина пики интереса к патриотизму, как к явлению в России, отмечаются каждый год 9 Мая. Также значительные всплески поисковиков вызваны такими событиями как возвращение Крыма в состав РФ и начало спецоперации.

Эксперт от клуба «Дигория» Маргарита Лисничая обратила внимание на стабильность народного интереса ко Дню Победы вне зависимости от других факторов, например, коронавирусных ограничений, когда не проводились шествия «Бессмертного полка».

Участники эфира признали, что «Бессмертный полк» стал хорошим примером ответа государства на запрос граждан на выражение чувства патриотизма.

«Патриотизм качественно поменялся. С началом спецоперации он перестал быть патриотизмом намерения, а стал патриотизмом действия», — сделал вывод Дмитрий Комягин.

По словам сенатора, члена комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Ивана Новикова, патриотизм — признак здорового общества. Представители власти формируют ответ на запрос общества к истории страны, её достижениям и амбициозным задачам.

В этой связи Новиков привёл пример по разработке полностью отечественных самолётов. Он предложил свою модель «патриота будущего», готового работать на благо Родины. Это «тот парень», который получил инженерную профессию, рабочее место, завёл семью, и производит высокотехнологичный продукт.

«Важной чертой характера патриотов считаю то, что они никогда не говорят «я», представляя своё локальное сообщество, семью, город и даже страну», — отметил Иван Новиков.

Рассуждая об источниках патриотизма и комментируя примеры известных патриотов России, Маргарита Лисничая сделала акцент на семью, её роль в формировании преданных стране людей.

Её коллега Анна Ширинкина также добавила, что свой вклад вносят школа и другие образовательные институты.

Иван Новиков выразил общую мысль, что важной составляющей патриотического воспитания является видение родителями будущего своих детей именно в России.

По мнению Марты Лесюк большой вклад в формирование культурного кода и любви к своей стране вносит киноиндустрия. По мнению эксперта, креативная индустрия находится на подъёме, создан арт-кластер «Таврида», активно снимают фильмы Якутия и Калининградская область. И отрасль развивается с участием молодёжи.

«Мы видели плеяду талантливых актёров и режиссёров советского времени. Многие из них были фронтовиками. Есть вероятность, что сегодня у нас в стране зреет новое поколение таких же талантливых людей», — добавила Лесюк, отметив, что государство делает много для развития киноиндустрии.

Так, внесены поправки в закон «Об образовании», в Москве создаётся новый киногородок.

Свою роль в патриотизме, по словам экспертов, играет и спорт. Показателем этого является внимание президента России к спортивным соревнованиям и их участникам. Последний пример, «Игры будущего» в Казани, которые Владимир Путин посетил лично. Сейчас страна ориентируется на будущее спорта — фиджитал, совмещение реального и виртуального состязания.

«Это действительно решение мирового уровня. Это новое слово в спорте, такого ещё никто не придумал — мы первые в мире», — сказал сенатор Новиков.

Лисничая отметила роль инфраструктуры в развитии цифрового спорта. В пример она привела полигоны для беспилотных летательных аппаратов, гонки на которых приобрели популярность в последние несколько лет.

В ходе дискуссии эксперты также подчеркнули роль выставки «Россия» — она стала ещё одним ответом на запрос граждан на чувство гордости. Площадка оказалась патриотическим хабом, где собраны все достижения.

Анна Ширинкина акцентировала, что большую роль играет личный и деятельный вклад каждого в защиту своей страны — служба в армии, волонтёрство и вообще любое стремление делать мир вокруг себя лучше и безопаснее.

Студия ЭИСИ стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодняшний день со стороны Запада наблюдается ряд попыток делегитимизировать и дискредитировать власть в России, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Как Россия защищает свой суверенитет».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев отметил, что суть суверенитета заключается не в обособлении от всего мира, а совсем наоборот. По словам эксперта, Россия открыта к диалогу со всем миром, однако в этом диалоге определять свои цели и интересы будет исключительно российская сторона.