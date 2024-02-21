Москва, 21 февраля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. На сегодняшний день со стороны Запада наблюдается ряд попыток делегитимизировать и дискредитировать власть в России, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Как Россия защищает свой суверенитет».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы наблюдаем сегодня очередной вал претензий с Запада, цель которых — делигитимация, попытки дискредитировать власть в нашей стране, развести общество и власть», — указал он, подчеркнув, что эти попытки изначально бесплодны и не способны привести к общественным потрясениям.

Как пояснил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, понятие суверенитета объёмно и складывается из пяти важнейших аспектов, среди которых — государственный, территориальный, экономический, культурный и информационный.

«Многие сегодня заявляют тему суверенитета с точки зрения восстановления справедливости как базовой ценности, как справедливого мироустройства», — добавил Чеснаков.

По его словам, специальная военная операция призвана не только защитить суверенитет, но и на долгие годы обеспечить необходимые уровень безопасности.

«Развитие науки и технологий — важнейший элемент национальной конкурентоспособности России как государства и фундамент технологического суверенитета. Поэтому (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин уделяет особенное внимание научно-технологическому развитию России», — отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Как подчеркнула депутат Государственной думы Светлана Журова, суверенитет заключается не только в крепкой экономике и успешном технологическом росте, но и в развитии спорта и культуры. С её позицией согласился шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, указавший на важность активного развития спорта внутри страны и поиска линий взаимодействия с миром в условиях, когда российским спортсменам отказывают в участии на крупных международных соревнованиях.

«Нам нужно выбрать правильную линию поведения, формат БРИКС — ответ на этот запрос. Потому что страны БРИКС — это огромное количество иностранных спортсменов из дружественных стран… Спорт должен объединять, и наша страна всегда действовала по этому принципу», — указал Карякин.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев отметил, что суть суверенитета заключается не в обособлении от всего мира, а совсем наоборот. По словам эксперта, Россия открыта к диалогу со всем миром, однако в этом диалоге определять свои цели и интересы будет исключительно российская сторона.

В завершение дискуссии её участники отметили, что суверенитетом для России является технологический и научный прогресс при сохранении традиционных ценностей. Чем больше страна будет продолжать укреплять свой суверенитет, тем больше у неё будет сторонников в мире, в том числе и на Западе.

Как передавало ИА Регнум, в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в разговоре с главой комитета по политтехнологиям РАСО Евгением Стуловым поэт Влад Маленко заявил, что в России начинается движение к культурному суверенитету. К большим и важным культурным событиям он отнёс выставку «Россия», проводимые на этой площадке мероприятия и недавнее интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.