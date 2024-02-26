Москва, 26 февраля, 2024, 23:03 — ИА Регнум. С 26 февраля по 15 апреля принимаются заявки на Всероссийский конкурс для представителей креативных индустрий «Россия. Горизонты 2024» от проекта Рустрендс. Оценивать и отбирать работы участников будут эксперты, среди которых руководитель проекта «Россия. Горизонты» Юлия Музыка, Андрей Бартенев, Дмитрий Ханкин, Игорь Чапурин, Галина Юдашкина, Дарина Алексеева, Алина Крюкова и другие.

ИА REGNUM

По выбору экспертного совета лучшие произведения станут частью выставки в здании Третьяковской галереи «Новая Третьяковка». Выставка пройдёт с 10 по 15 июня.

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Агентства стратегических инициатив.

Участники смогут попробовать свои силы в таких номинациях как визуальное искусство, дизайн одежды и аксессуаров, цифровой контент, культурный код и семья. Призовой фонд составляет 250 тысяч рублей и специальные призы от экспертов и партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в разговоре с главой комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительным директором «Минченко консалтинг» Евгенией Стуловой поэт Влад Маленко заявил, что в России начинается движение к культурному суверенитету. К большому культурному событию эксперт отнёс выставку «Россия». Он заявил, что уже не раз бывал на форуме, где принимал участие в открытии стенда Белгородской области. Особый интерес у него вызывали экспозиции и посетители. По мнению Маленко, важной чувственной составляющей мероприятия является всеобъемлющая любовь, которая делает человека преданным своей Родине и даже в случае критики не даёт переходить за черту уважения к своей стране.