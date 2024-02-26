Штат Джамму и Кашмир, Индия, 26 февраля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. В Индии грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем проехал около 80 километров без машиниста, пишет 26 февраля Times of India, опубликовав видео инцидента.

По информации издания, состав начал самопроизвольное движение под уклон во время остановки на станции Катуа в Джамму и Кашмире, совершённой для смены поездной бригады. Машинисты оставили двигатель локомотива включенным.

На опубликованных кадрах видно, как поезд двигается из-за естественного наклона, разгоняясь до высокой скорости.

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Первые попытки остановить поезд не увенчались успехом. Неуправляемый состав на большой скорости проехал около 80 км и остановился в штате Пенджаб перед препятствием из мешков с песком, которыми перегородили железнодорожные пути.

«Потенциальная катастрофа была едва предотвращена, когда товарный поезд, выехавший из Катхуа без машиниста, остановился возле Унчи-Басси через 80 километров», — говорится в материале.

Руководство индийской железной дороги проводит расследование обстоятельств случившегося.

Как передавало ИА Регнум, в Пермском крае 15 февраля поезд протаранил грузовой автомобиль на переезде Щучье озеро. По предварительной информации, большегруз заглох прямо на путях. В результате товарный состав врезался в борт грузовика, протащил его по рельсам, снёс столб и порвал провода. В результате инцидента никто не пострадал. При этом пассажирский поезд Москва — Барнаул задержали на три часа.

12 февраля в Челябинской области на станции Бердяуш произошло лобовое столкновение хозяйственного поезда с порожним товарным составом из-за того, что один из машинистов решил проехать на красный свет. В результате столкновения с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших в результате ЧП не было. Позднее стало известно, что столкновение поездов спровоцировал нетрезвый машинист.