Пермь, 15 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В Пермском крае поезд протаранил грузовой автомобиль на переезде, сломал опору электросети и оборвал провода. Об этом 15 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что столкновение произошло на переезде Щучье озеро. По предварительной информации, большегруз заглох прямо на путях. В результате товарный состав врезался в борт грузовика, протащил его по рельсам, снёс столб и порвал провода.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако пассажирский поезд Москва — Барнаул задержали на три часа.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в Челябинской области на станции Бердяуш произошло лобовое столкновение хозяйственного поезда с порожним товарным составом из-за того, что один из машинистов решил проехать на красный свет. В результате столкновения с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что столкновение поездов спровоцировал пьяный машинист.