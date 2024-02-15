В Пермском крае поезд протаранил грузовой автомобиль на переезде
Пермь, 15 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В Пермском крае поезд протаранил грузовой автомобиль на переезде, сломал опору электросети и оборвал провода. Об этом 15 февраля сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что столкновение произошло на переезде Щучье озеро. По предварительной информации, большегруз заглох прямо на путях. В результате товарный состав врезался в борт грузовика, протащил его по рельсам, снёс столб и порвал провода.
В результате инцидента никто не пострадал. Однако пассажирский поезд Москва — Барнаул задержали на три часа.
Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в Челябинской области на станции Бердяуш произошло лобовое столкновение хозяйственного поезда с порожним товарным составом из-за того, что один из машинистов решил проехать на красный свет. В результате столкновения с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что столкновение поездов спровоцировал пьяный машинист.