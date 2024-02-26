Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии «Знание»
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии общества «Знание»
Москва, 26 февраля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии общества «Знание». Видео поздравления опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
kremlin.ru
«Хотел бы поприветствовать всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, а в вашем лице — учёных, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтёров. И конечно, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству», — отметил глава государства.
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