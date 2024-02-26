Москва, 26 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Публикации о тайных переговорах Германии с Индией по закупке снарядов для Украины могут быть связаны с попытками западных стран вбить клин в российско-индийские отношения. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 26 февраля высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Global Look Press/Aimee Dilger

Он напомнил, что на протяжении года западные страны ведут переговоры о поставках боеприпасов для Украины со всеми, с кем это возможно.

«Подобные переговоры наверняка идут и ведут их все со всеми, при этом рассчитывать на успех переговоров конкретно с Индией вряд ли стоит. Зачастую подобные публикации связаны с попытками вбить клин в российско-индийские отношения. И тут дело не просто в хороших отношениях, а в бизнесе», — отметил эксперт.

Он пояснил, что Индия получает очень большие преимущества как страна, которая дружественно относится к России. Через Индию проходят колоссальные объёмы нефтепродуктов, которые значительно увеличились за время спецоперации. И в Индии понимают, что желающих занять её место в мире достаточно много, уточнил Онуфриенко.

Кроме этого, по словам эксперта, у Индии на вооружении стоит большое количество артиллерийских систем залпового огня, поэтому раздражать свою армию в угоду каким-то англосаксонским интересам индийцы не будут.

«К тому же не надо забывать, что индийцы не любят англосаксов, прежде всего англичан. Они не забыли, не простили им своё пребывание в британской империи», — уточнил он.

В свою очередь политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, что Германия может стремиться закупить боеприпасы по всему миру, включая Индию, которая получает значительную прибыль от торговых отношений с Россией.

«Это не только нефть, которую Россия поставляет в Индию, но и импорт смартфонов, объём которого сейчас резко увеличился из Индии в Россию. Поэтому Индия, скорее всего не будет рисковать торговыми потоками с Россией ради поставок снарядов. Но возможно, что она вступит в переговоры и будет жёстко торговаться для того, чтобы усилить свои позиции», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что в целом информация о продаже снарядов вряд ли останется секретом.

«То есть, если такие поставки будут осуществлены, то Россия, конечно, об этом узнает, и это ухудшит российско-индийские отношения. Поэтому, скорее всего, легальных поставок даже через посредников не будет», — отметил Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Германия ведёт негласные переговоры с Индией о покупке боеприпасов для украинской армии.

Индия, говорится в материале, располагает сотнями тысяч артиллерийских снарядов, но не хочет открыто продавать их для нужд ВСУ, чтобы не портить отношения с Москвой. Поэтому Берлин договаривается о покупке боеприпасов через посредников.

Большие запасы снарядов есть и у ряда арабских стран. С ними также могут быть заключены сделки, отмечают источники издания.

По мнению экспертов, у некоторых африканских и балканских государств есть необходимые запасы снарядов или возможности для их изготовления. Согласно оценкам немецких спецслужб, собственные запасы снарядов закончатся на Украине в июне, если не раньше.

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что закупить артиллерийские и зенитные боеприпасы не так-то просто. По его словам, минобороны пытается найти их по всему миру, при этом проблема совсем не в деньгах. Только в 2024 году власти Германии выделят €7 млрд на покупку вооружения для ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.