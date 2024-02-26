Москва, 26 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции нагрянули на «голую» вечеринку. Как сообщил источник ИА Регнум, свингер-пати устроили в частном коттедже на 2-й Лыковской улице в Строгино. Соседи такого шоу не оценили и вызвали полицию.

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По словам очевидцев, в арендованном голыми гостями коттедже всю ночь 25 февраля раздавались крики и музыка. Дозвониться до хозяина дома соседи не смогли, так же как и достучаться до участников веселья — дверь никто не открыл. Зато в окнах отчётливо получилось рассмотреть множество голых тел участников вечеринки.

В результате в 04:00 «веселье» прервали правоохранители. Всего задержали 68 человек, их доставили для дачи объяснений и дальнейшего разбирательства в отделения полиции.

Как писало ИА Регнум, 20 декабря прошлого года в московском клубе «Мутабор» блогер Анастасия Ивлеева устроила вызвавшую широкий общественный резонанс «голую» вечеринку. Среди её гостей оказались известные представители шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак и другие. Фото и видео с мероприятия разошлись по Сети и вызвали волну критики. В частности, актёр Иван Охлобыстин, часто общающийся с участниками СВО, заявил, что военных оскорбило проведение «голой» вечеринки.

Звёзды российского шоу-бизнеса поспешили извиниться. Так, Ивлеева пообещала передать деньги, полученные от продажи билетов, в благотворительные фонды, а Дима Билан и Киркоров посетили ДНР.