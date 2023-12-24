Москва, 24 декабря, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Известный российский актёр Иван Охлобыстин, активный волонтёр, не раз бывавший на передовой спецоперации, заявил, что всех участников скандальной «голой» вечеринки в московском клубе, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, надо «убрать» из телевизионных программ. Он также рассказал, как отнеслись к «голым пляскам» участники СВО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иван Охлобыстин

По словам Охлобыстина, бойцы восприняли «бал сатаны» Ивлеевой с представителями шоу-бизнеса как личное оскорбление.

Актёр считает, что отличившиеся в этом разгуле «звёзды» не должны появиться в новогодних передачах.

Иван Охлобыстин призвал задуматься над происходящем в обществе.

«Ребята на передовой восприняли «голую» вечеринку как личное оскорбление. А именно так и начинаются революции… Стоит задуматься», — написал Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Ивлеева показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 21 декабря призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ. С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России на фоне участия певца в «голой» вечеринке.