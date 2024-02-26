Псков, 26 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Псковской области нашли тело 11-летней девочки, пропавшей почти два месяца назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Отмечается, что следователи продолжают расследование обстоятельств исчезновения 1 января 11-летней девочки из деревни Полоное Порховского района.

«Совместным патрулём сотрудников правоохранительных органов и волонтёров в окрестностях населённого пункта, где проживал ребёнок, обнаружено её тело», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

По информации KP.RU, сначала спасателям попалась розовая куртка, в которой девочка вышла из дома, а затем было найдено тело. Предполагается, что убийца подкинул куртку в реку, чтобы замести следы. По словам волонтёров, поиски осложнил опасный водоём с быстрым течением и каменистыми порогами, неравномерный лёд, промоины и морозы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. В настоящее время решается вопрос о передаче подростка законным представителям. Школьницу последний раз видели в Новосибирске 19 февраля около 18:40 (14:40 мск). В связи с тем, что долгое время не было информации о её местонахождении, следователи организовали розыск в рамках возбуждённого уголовного дела.