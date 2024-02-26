Новосибирск, 26 февраля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Пропавшую неделю назад в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о передаче подростка законным представителям.

Школьницу последний раз видели в Новосибирске 19 февраля около 18:40 (14:40 мск). В связи с тем, что долгое время не было информации о её местонахождении, следователи организовали розыск в рамках возбуждённого уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Дагестане полицейские нашли 15-летнюю девочку, которую искали пять дней. Подросток успела побывать в нескольких районах региона. Она выехала в Грозный, после чего вновь вернулась в Дербент, где её и нашли сотрудники полиции.