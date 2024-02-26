Благовещенск, 26 февраля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно сел в Благовещенске. Об этом 26 февраля сообщили в аэропорту Благовещенска.

Soeren Stache/Global Look Press

Отмечается, что самолёт приземлился в 08:20 (02:20 мск). Причиной экстренной посадки стало состояние здоровья одного из пассажиров. Его забрали медики, после чего борт вылетел далее по маршруту.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку в столичном аэропорту. После взлёта экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя. Воздушное судно вылетело из Внуково.

Позднее воздушное судно с отказавшим двигателем благополучно приземлилось в московском аэропорту Шереметьево.