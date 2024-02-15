Москва, 15 февраля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, выполняющий рейс Москва — Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту, сообщили в авиационных службах.

РИА Новости/Максим Блинов

«После взлёта экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение возвращаться в один из аэропортов», — сообщили ТАСС в авиационных службах.

Воздушное судно вылетело из Внуково. По данным Telegram-канала «112», у самолёта отказал один из двигателей. Сейчас борт кружит над Истринским районом.

Также сообщается, что аэропорт Шереметьево готов принять самолёт SSJ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд, совершил аварийную посадку в Анталье из-за криков о помощи, якобы доносившихся из багажного отсека. Как только самолёт приземлился, наземная команда открыла отсек и начала выгружать багаж, но в отсеке никого не обнаружили.