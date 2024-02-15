Самолёт SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Шереметьево
Москва, 15 февраля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Самолёт SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».
Александр Кряжев/РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Сел штатно в 11:27 (мск), находится на рулёжке», — сообщили в пресс-службе.
Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что пассажирский самолёт, выполняющий рейс Москва — Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку в столичном аэропорту. После взлёта экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя. Воздушное судно вылетело из Внуково.