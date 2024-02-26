Берлин, 26 февраля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Германия ведёт негласные переговоры с Индией о покупке боеприпасов для украинской армии. Об этом сообщил 25 февраля немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Индия, говорится в материале, располагает сотнями тысяч артиллерийских снарядов, но не хочет открыто продавать их для нужд ВСУ, чтобы не портить отношения с Москвой. Поэтому Берлин договаривается о покупке боеприпасов через посредников.

Большие запасы снарядов есть и у ряда арабских стран. С ними также могут быть заключены сделки, отмечают источники издания.

По мнению экспертов, у некоторых африканских и балканских государств есть необходимые запасы снарядов или возможности для их изготовления. Согласно оценкам немецких спецслужб, собственные запасы снарядов закончатся на Украине в июне, если не раньше.

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что закупить артиллерийские и зенитные боеприпасы не так-то просто. По его словам, минобороны пытается найти их по всему миру, при этом проблема совсем не в деньгах. Только в 2024 году власти Германии выделят €7 млрд на покупку вооружения для ВСУ.

В декабре газета The New York Times сообщила, что у союзников Киева нет вооружения и оборудования, чтобы обеспечить контрнаступление ВСУ. В связи с этим проведение новой крупной кампании в течение большей части 2024 года маловероятно.

Представитель СБУ в беседе с изданием The Wall Street Journal отмечал, что на один снаряд, выпущенный бойцами ВСУ, приходится десять российских.

Как сообщало ИА Регнум, руководство России осуждает поставки Украине западного оружия и военной техники. В Москве подчёркивают, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта, но и не окажут влияния на его исход.