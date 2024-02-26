Будапешт, 26 февраля, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Митинг перед зданием парламента организовали оппозиционные партии Венгрии, требуя проведения прямых президентских выборов. Об этом 25 февраля сообщило «РИА Новости».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

В митинге приняли участие около тысячи человек. Перед зданием парламента установили сцену, с которой перед демонстрантами выступили представители венгерских оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Momentum, Párbeszéd и Венгерской социалистической партии, а также мэр Будапешта Гергей Карачонь.

Выступавшие политики подчёркивали, что ухода ухода из политики экс-министра юстиции Юдит Варги и отставки отставки экс-президента Венгрии Каталины Новак и главы реформатской церкви Венгрии Золтана Балога недостаточно. Ключевым требованием протестующих стала отставка премьер-министра страны Виктора Орбана.

В ходе митинга активисты из числа последователей оппозиционных партий собирали подписи за проведение прямых президентских выборов.

В настоящее время президента в Венгрии избирают члены парламента путём тайного голосования. Такой порядок установлен конституцией страны от 2011 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что оппозиционная венгерская партия «Демократическая коалиция» выступила с предложением провести прямые выборы следующего президента Венгрии, совместив голосование с выборами в Европарламент в июне.

10 февраля президент Венгрии Каталин Новак, занимавшая эту должность с 2022 года, заявила о своём решении подать в отставку. Причиной ухода с поста, по её словам, стало помилование преступника, осуждённого за соучастие в сокрытии обстоятельств дела о сексуальном насилии в детском доме.