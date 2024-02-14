Белград, 14 февраля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Москва высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс, проводимый Белградом в сложных международных обстоятельствах. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, направленной сербскому президенту Александру Вучичу по случаю Дня государственности Сербии.

РИА Новости / Михаил Климентьев

Телеграмму передал Вучичу российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. День государственности Сербия будет отмечать 15 февраля.

«Сербия — значимый и надёжный партнер России. Высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в нынешних сложных международных обстоятельствах», — цитирует телеграмму администрация Вучича.

Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского стратегического партнёрства и отметил, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.

Он добавил, что Россия поддерживает усилия Сербии по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Вучич заявил, что на Сербию продолжают давить, пытаясь заставить присоединиться к антироссийским санкциям. С этим связаны, по его словам, протесты в Белграде. Сербский лидер подчеркнул, что продолжит проводить независимую политику и не допустит насильственной смены власти.

В феврале Вучич возразил министру обороны Германии Борису Писториусу, который заявил о якобы сильной зависимости Сербии от России. Вучич подчеркнул, что на него и на других представителей руководства страны никто не влияет, кроме сербских граждан.