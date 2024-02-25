Астана, 25 февраля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Пассажирка автобуса в Астане выпала из транспортного средства прямо во время движения. Кадры инцидента 25 февраля опубликовал Telegram-канал «Орда».

Кадр из видео

На выложенных в Сеть кадрах видно, как женщина, стоящая у дверей переполненного автобуса, выпала через не до конца закрывшиеся двери прямо во время его движения.

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Водитель автобуса не заметил произошедшего и продолжил движение, а стоявшие рядом с выпавшей женщиной пассажиры закрыли двери и спокойно поехали дальше.

По информации казахстанских СМИ, инцидент произошёл примерно месяц назад, и выпавшая из автобуса пассажирка не получила травм, отказавшись от претензий к перевозчику после получения компенсации. Водитель транспортного средства привлекли к ответственности за несоблюдение правил перевозки.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 марта 2023 года пассажирка выпала из маршрутного такси в Волгограде, когда на одном из поворотов самопроизвольно открылась дверь транспортного средства.

Инцидент произошёл в Центральном районе города. Пострадавшую 19-летнюю девушку госпитализировали.