Волгоград, 7 марта, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Выпавшая при повороте из маршрутного такси пассажирка в Волгограде была госпитализирована. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Машина скорой помощи

Уточнятся, что, по информации ведомства, вечером 6 марта в Центральном районе Волгограда произошло самопроизвольное открытие двери двигающегося маршрутного такси.

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«В результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Указывается, что после этого девушка была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё двое пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Самарской области скончались, в результате чего общее количество жертв аварии возросло до восьми.