Киев, 25 февраля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины требуется значительно больше боеприпасов, чем могут произвести США и Европейский союз. Такое заявление на конференции «Украина. Год 2024» сделал глава министерства промышленности и оборонной промышленности Украины Александр Камышин.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он добавил, что Украина кратно увеличила производство боеприпасов. Также страна утроила производство вооружения на своей территории, и теперь свыше 500 предприятий работают на оборонную сферу. Однако даже с учётом этого потребности украинской армии превосходят производственные мощности всех стран Запада.

Как сообщало ИА Регнум, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер 10 января заявил, что Вооружённые силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов и снарядов для реактивной и ствольной артиллерии, в то время как Конгресс США задерживает решение по запросу президента Джо Байдена о помощи Украине.

Генсек Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг 23 февраля заявил, что у НАТО истощились запасы снарядов для поставок Киеву. Он подчеркнул, что проблема сейчас в том, что расход снарядов превышает производство стран альянса. Столтенберг также посетовал на то, что страны Запада пока не смогли наладить поставки вооружений на Украину в достаточном объёме.

Столтенберг 10 января призвал нарастить производство вооружений, чтобы обеспечивать альянс и поставлять их на Украину.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 24 февраля заявил о том, что ВСУ испытывают огромный дефицит не только артиллерийских боеприпасов, но и других вооружений. При этом 25 февраля по итогам разговора с главой евродипломатии Жозепом Боррелем он сообщил, что до конца марта Европейский союз намерен поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объёмов поставок.