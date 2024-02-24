Киев, 24 февраля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит не только артиллерийских боеприпасов, но и других вооружений. На эту проблему в интервью телеканалу CNN 24 февраля указал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

МИД Украины

«Мы испытываем огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений», — пожаловался дипломат.

Отвечая на вопрос о том, способны ли ВСУ в сложившейся ситуации продолжать удерживать позиции на востоке, Кулеба отметил, что украинская армия находится под давлением и натиском Вооружённых сил России. Глава МИД Украины признал, что российские войска превосходят ВСУ по ряду важнейших показателей.

В связи с этим украинский дипломат обвинил страны Европейского союза в неспособности поставить Украине достаточное количество боеприпасов. По его словам, полностью обеспечить потребности Киева способны только Соединённые Штаты Америки.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Дмитрий Кулеба в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций назвал напряжённой ситуацию в зоне боевых действий. Он напомнил, что украинские войска из-за давления со стороны Вооружённых сил России были вынуждены отступить из Авдеевки в Донецкой Народной Республике. При этом, по словам дипломата, киевские власти не намерены признавать своё поражение и уступать территории, которые считают своими.