Бразилиа, 24 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Бывший владелец команды «Формулы-1» Уилсон Фиттипальди скончался после двух месяцев в коме. Гонщик находился в коме в одной из бразильских клиник. Об этом сообщил портал F1i.

Emerson Santos/Global Look Press Уилсон Фиттипальди

Фиттипальди также был пилотом гонок «Формула-1» с 1972 по 1975 год. Совместно со своим младшим братом создал единственную в истории бразильскую команду. Она называлась Fittipaldi‑Copersucar и просуществовала семь лет с 1975 по 1982 год, напомнил портал.

Помимо гонок на одноместных автомобилях, Фиттипальди участвовал в соревнованиях на выносливость, таких как Mil Milhas Brasileiras, и даже выиграл гонку вместе со своим сыном Кристианом в 1994 году.

Он также активно поддерживал карьеру своего сына в Формуле-1 и IndyCar, демонстрируя приверженность воспитанию талантов в семье.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Фиттипальди по-прежнему увлекался гонками, посещал мероприятия и общался с болельщиками. Его присутствие на Гран-при Сан-Паулу 2023 года стало примером его стойкого духа и любви к спорту, подчеркнули в материале.

В 2020 году перенёс инсульт после падения у себя дома. Бывший гонщик смог быстро оправится после случившегося. Другая напасть случилась с бывшим бразильским гонщиком на праздничном ужине.

Во время торжеств по случаю юбилея экс-гонщика, у него остановилось сердце. Это случилось после того, как он подавился куском мяса. В итоге он попал в больницу, отметили авторы публикации.

В медучреждении экс-гонщика ввели в кому и интубировали. Там же Уилсон Фиттипальди и скончался, подытожили в материале.