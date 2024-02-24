Вашингтон, 24 февраля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В результате крушения вертолёт AH-64 Apache Национальной гвардии США в американском штате Миссисипи погибли двое членов экипажа. Об этом 24 февраля сообщил губернатор штата Тейт Ривз в соцсети Х (ранее Twitter).

Alex Kouns/Global Look Press

«Сегодня во время учебного полёта потерпел крушение вертолёт AH-64 Национальной гвардии Миссисипи. К сожалению, оба военнослужащих, находившихся на борту, не выжили», — написал он.

В свою очередь нацгвардия Миссисипи в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила, что на данный момент информация о погибших не подтверждена.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля вертолёт CH-53E Super Stallion с пятью американскими морскими пехотинцами бесследно исчез во время следования из Невады в Калифорнию. Отмечалось, что вертолёт мог пропасть из-за сложных метеорологических условий.

Около западных берегов Южной Кореи 31 января разбился американский истребитель F-16. Самолёт рухнул в воду около Гунсана, где расположена американская военная база, пилотировавший его лётчик смог катапультироваться и не пострадал.