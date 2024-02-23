Москва, 23 февраля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Конкурс управленцев «Лидеры России» востребован временем. Он даёт возможность молодым россиянам добиваться новых высот и проявить свои таланты. Об этом в приветствии участникам церемонии открытия суперфинала конкурса, которая проходит в московском «Манеже», заявил президент Владимир Путин. Текст обращения 23 февраля опубликовали на сайте Кремля.

«Лидеры России»

«За прошедшие годы этот содержательный, востребованный временем проект подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле», ― говорится в приветствии.

Глава государства добавил, что участники конкурса трудятся в самых разных сферах: в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. При этом все они целеустремлённые и ответственные, готовые работать на благо страны.

Российский лидер выразил уверенность, что финалисты достойно пройдут завершающие испытания, и пожелал им успехов.

Как сообщало ИА Регнум, конкурс управленцев «Лидеры России» проходит по поручению президента Владимира Путина с 2017 года. Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Регистрация на участие в пятом сезоне конкурса началась 4 апреля.

Участники конкурса — управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере миллиона рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

Как уточнили в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей», за время пятого, юбилейного сезона заявки на конкурс отправили почти 160 тыс. человек из всех регионов страны. Всего же за пять сезонов на участие в конкурсе управленцев подали миллион заявок из России и 150 государств мира.