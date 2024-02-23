Валенсия, Испания, 23 февраля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, ещё 20 числятся пропавшими без вести в результате пожара в многоэтажном здании в испанском городе Валенсия. Об этом 22 февраля сообщает местное издание 20minutos.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар в жилом 14-этажном доме в районе Кампанар начался на четвертом этаже, огонь быстро охватил здание полностью. Часть жильцов оказались заблокированы огнём, без возможности выбраться из здания.

В борьбе с огнём были задействованы 16 бригад пожарных, но ситуация осложнялась сильным ветром. Здание полностью выгорело, подойти к нему нельзя, так как стены раскалены и не исключена вероятность обрушения. Спасатели проводят проливку конструкций.

«Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек», — заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.

Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны с дронов, запущенных спасателями. При этом Суарес не исключил, что жертв может стать больше, так как около 20 человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших, по последним данным, составляет 14 человек.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. СМИ уже назвали пожар самым сильным за всю историю Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала заявила, что в Валенсии будет объявлен траур по погибшим из-за пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало о возгорании в здании поликлиники на западе Москвы. Здание поликлиники находится на ремонте, здесь проводятся реставрационные работы. По предварительной информации, возгорание произошло в подвале здания.

Также сообщалось, что в Омской области произошёл пожар в Свято-Серафимовском женском монастыре. На территории монастыря полностью сгорела трапезная, пострадавших в результате пожара нет.