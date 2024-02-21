Марьяновский район, Омская область, 21 февраля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Свято-Серафимовский женский монастырь загорелся в Омской области. Трапезная полностью сгорела, сообщил 21 февраля Telegram-канала «112».

Прокуратура Омской области

Кроме того, полностью сгорел православный храм в посёлке Марьяновка. Строения находятся в нескольких километрах друг от друга. Возгорание и в монастыре и в храме началось после наступления темноты.

Инцидент произошёл в селе Татьяновка в Марьяновском районе. Сообщение о возгорании поступило в 18:18 мск.

Накануне, 20 февраля, МЧС сообщило о пожаре в недостроенной церкви в Марьяновке. Пожар локализовали на площади 330 кв. м. Затем МЧС сообщило о ликвидации пожара.