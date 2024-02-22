Москва, 22 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В этом году подвижной состав столичной подземки ждёт обновление. На линии выйдут новые версии составов «Москва-2024». Об этом написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что обновление подвижного состава затронет все виды городского транспорта. В подземке скоро начнут внедрять беспилотные поезда.

«В 2026–2030 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления», — отметил Собянин.

Также в ближайшее время на линии Московских центральных диаметров выйдет новый поезд «Иволга 4.0». Мэр указал, что это первый городской электропоезд, где в промежуточных вагонах три двери.

Поезда серии «Иволга» разработали специально для работы на линиях Московских центральных диаметров. Сегодня это самый современный отечественный поезд, который постоянно совершенствуется, отметил Собянин.

Мэр уточнил, что в каждой модификации состава предусмотрен плавный ход, удобные кресла, зарядные устройства для гаджетов, а также есть другие полезные для пассажиров сервисы.

Работы по модернизации электробусов сосредоточат на увеличении числа деталей отечественного производства. Особенно это касается тяговой батареи, рассказал градоначальник.

Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода. Внутри обновлённых машин будет большее количество посадочных мест, а также в них будут внедрять элементы беспилотного управления, подчеркнул мэр.

Собянин подытожил, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 процентов парка городских электробусов и трамваев, 100 процентов поездов МЦД и 95 процентов вагонов метро.

Как сообщало ИА Регнум, на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) до конца 2024 года появится 25 новых поездов. Об этом 17 февраля писал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что за полгода работы на МЦД-3 запустили восемь новых поездов «Иволга 3.0». Также градоначальник сообщил, что за полгода пассажиры совершили более 60 млн поездок МЦД-3.