Москва, 17 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. На третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) до конца 2024 года появится 25 новых поездов. Об этом 17 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Он отметил, что за полгода работы на МЦД-3 введено восемь новых поездов «Иволга 3.0».

«До конца года планируется ввести ещё 25 новых составов и завершить обновление оставшихся устаревших на маршрутах дальнего пригорода», — написал Собянин.

Также он сообщил, что за полгода пассажиры совершили более 60 млн поездок МЦД-3.

«Третий диаметр — это современные поезда, тактовое расписание, короткие интервалы движения и бесплатные пересадки на МЦК и метро. С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырёх городов области», — отметил мэр.

Как ранее передавало ИА Регнум, Собянин сообщил, что московский городской вокзал Митьково на МЦД-3 откроется уже в этом году. Сейчас на объекте рабочие проводят монтаж инженерных коммуникаций и металлоконструкций наземной части вестибюля. Продолжается остекление турникетного зала. Вокруг вокзала появятся пешеходные зоны, а остановки городского транспорта перенесут ближе к железной дороге. Территорию обустроят. Здесь высадят деревья и кустарники и сделают освещение.