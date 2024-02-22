Киев, 22 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. В городе Ржищеве Киевской области подорвали самодельное взрывное устройство возле здания городской администрации, а когда туда прибыли правоохранители, они обнаружили вокруг множество листовок с призывом против мобилизации. Об этом 22 февраля сообщило «РИА Новости», ссылаясь на данные от координатора николаевского подполья на Украине Сергея Лебедева.

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«Ситуацию с листовками решили замять и совершенно не давать огласки», — рассказал он журналистам об информации, полученной от товарищей из Киевской области.

По данным Лебедева, инцидент произошёл 15 февраля. Правоохранители провели поквартирный обход в поисках свидетелей, проверяли камеры видеонаблюдения, но это не дало результатов.

В листовках, которые нашли возле места взрыва, были призывы: «Нет варварской мобилизации. Украина не болото» и «Кристину в тюрьму, банду вон!» Подпольщики пояснили, что призыв касался Кристины Ивановой — главы администрации Ржищева.

«Листовок было напечатано очень много. Жители их находили в подъездах между этажами. На рынках и в городском транспорте», — сообщил Лебедев.

Он пояснил, что взрыв нужен был для того, чтобы привлечь внимание власти. Координатор подчеркнул, что акцию провели не члены подполья, это реакция населения на происходящее в стране.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 20 февраля, комментируя бегство бойцов ВСУ из Авдеевки, заявил, что жители страны теперь ещё сильнее будут сопротивляться мобилизации. Он предположил, что дело дойдёт до прямого уничтожения представителей военкоматов населением.

Украинские власти продолжают бороться с массовым уклонением граждан от призыва в ВСУ. 21 февраля Служба безопасности Украины сообщила о пресечении пяти новых схем уклонения от мобилизации. Мужчинам призывного возраста предлагали поддельные документы, позволяющие избежать службы в армии, а также проводили через границу желающих сбежать из страны. В ведомстве сообщили, что стоимость таких услуг достигала $10 тыс.