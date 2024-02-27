Москва, 27 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. По всей России продолжается генеральная уборка. Масштабные работы ведутся по национальному проекту «Экология»: в регионах расчищают реки, утилизируют затонувшие суда, ликвидируют свалки, заброшенные предприятия и другие объекты накопленного вреда.

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Всё это помогает заметно улучшить состояние окружающей среды и качество жизни россиян. «За время, что мы так активно работаем в экологической повестке, 16 млн человек ежегодно в среднем улучшают свои экологические показатели», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По многим направлениям работы план удалось перевыполнить. Так, с 2019 года в стране ликвидировали 128 свалок вместо запланированных 111, 80 объектов накопленного вреда вместо 78. Кроме того, специалистам удалось оздоровить более 417 км водных объектов, более 21 тысячи гектаров водохранилищ, поднять и утилизировать более 130 отравлявших воду затонувших судов.

Утилизация кораблей

Утилизация судов — достаточно трудоёмкий процесс. Он предполагает извлечение из кораблей пригодных для эксплуатации элементов, вырезку металлолома, разделку судна на отдельные части и последующую утилизацию непригодных компонентов.

В 2024 году планируется поднять и утилизировать 82 корабля в акваториях шести дальневосточных регионов. Основные работы начнутся после открытия навигации. Но, например, в магаданской бухте Нагаева решили, что зима уборке не помеха. Пока стоит лёд, специалисты срезают и утилизируют надводную часть бывшей плавбазы «Нева». Когда откроется вода, судно вытащат на береговую площадку для последующей разборки.

Telegram-канал губернатора Магаданской области Сергея Носова Генеральная уборка в бухте Нагаева, Магаданская область

«Рассматриваем варианты изучения акватории с помощью беспилотных подводных аппаратов, использующих для оцифровки морского дна лазерные технологии. Это позволит максимально точно определить, где и какой еще металлолом может находиться на дне бухты», — отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Оздоровление водных объектов

Для оздоровления водных объектов требуется не только освобождение от затонувших судов и их фрагментов. Параллельно продолжаются работы по расчистке русел рек, озёр, водохранилищ и их берегов, строительство и модернизация очистных сооружений, ликвидация объектов, наносящих ущерб экологии.

Мероприятия проводятся в более чем полусотне регионов. В их число входит Костромская область, где уже в 2024 году завершится расчистка озера Галичского. Этот водоём — естественное нерестилище для всего бассейна Горьковского водохранилища, а также излюбленное место отдыха.

Но популярность водоёма, промышленная и жилая застройка берегов негативно сказываются на его экологическом состоянии. Озеро интенсивно заболачивается. Кроме того, его засоряют мусором, во время дождей и таяния снега в воду поступают значительные объёмы бытовых отходов, которые сказываются на формировании толстого слоя ила.

«В ходе изыскательских работ выделены два первоочередных участка работ в устьях рек Челсма и Средняя. В 2023 году мероприятия по расчистке завершены в устье реки Челсма», — отметила ИА Регнум начальник отдела информационного планирования Департамента информпланирования Татьяна Кокоулина.

По её словам, увеличение пропускной способности рек будет способствовать восстановлению водообмена и естественного самоочищения. Это позволит увеличить приток воды в озеро, насытить его кислородом и предотвратить замор рыбы в зимний период.

Рекультивация свалок

Ещё одно направление нацпроекта «Экология» — ликвидация и рекультивация свалок. Большие успехи в этой работе показывают регионы. Например, в Бурятии, в городе Кяхта, завершилась рекультивация свалки объемом 173,6 тысячи кубометров в местности «Ильмовая падь». Специалистам удалось восстановить землю на площади 7,24 га: они создали плодородный слой почвы, внесли удобрения и засеяли поверхность свалки многолетними травами.

«До рекультивации свалки было большое скопление бродячих собак, которые питались на свалке, страшно выходить в магазин. Также коровы, которые находили для себя на свалке подкорм, представляли большие неудобства. Сейчас эти проблемы сняты», — говорит жительница Кяхты Оксана Карнышева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТКО

Комплексная система обращения с ТКО

Шаг за шагом в России решается и проблема утилизации мусора: формируется комплексная система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). С начала реализации нацпроекта в России уже ввели 249 объектов по сортировке и переработке отходов, строятся экопромышленные парки для работы со вторсырьем. Также развивается инфраструктура для современной системы обращения с ТКО. Рассчитана она на два потока отходов — мокрые (неперерабатываемые) и сухие (будущее вторсырье). По всей стране появляются контейнеры и обустраиваются площадки, что делает идею раздельного сбора доступной и понятной для россиян. Всё это ведет к формированию экономики замкнутого цикла, основная цель которой — снизить нагрузку на окружающую среду и вовлечь полезные фракции в хозяйственный оборот.

С начала действия этой системы России удалось добиться впечатляющих результатов. Ежегодно страна обрабатывает 52% отходов, а утилизирует 12,8%. Для сравнения: в 2018 году в стране сортировались только 3% ТКО, а на утилизацию направляли всего 1%.

«Впереди у нашей страны еще более амбициозная цель — к 2030-му мы должны сортировать все 100% бытовых отходов, а перерабатывать половину», — подчеркнул гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Всероссийская экологическая онлайн-олимпиада

Чтобы достичь целей в обращении с отходами, сохранить природу, важно формировать экологическую культуру уже с детства. Этому способствует Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии, стартовавшая на образовательной платформе «Учи. ру» в поддержку нацпроекта «Экология».

Бесплатно пройти её могут школьники с 1-го по 9-й класс до 4 марта. Для выполнения заданий не требуется углубленных знаний, зато пригодятся логика и умение выявлять закономерности. Формат олимпиады достаточно интересный: например, в этом году её участники смогут попробовать себя в роли волонтёра или проектировщика «экологичных» дорог.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодежи. В поддержку нацпроекта ежегодно проводятся просветительские мероприятия и акции.