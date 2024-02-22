Веллингтон, 22 февраля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его заявление 22 февраля опубликовали на сайте правительства страны.

ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Он отметил, что новый пакет помощи Киеву на сумму 25,9 млн новозеландских долларов [$16 млн] увеличит общий объём помощи Новой Зеландии Украине до более чем 100 млн новозеландских долларов [$62 млн].

«Это свидетельствует о нашей непоколебимой поддержке Украины и о нашей серьёзной приверженности защите международного порядка, основанного на правилах, поддерживающего и отражающего ценности и интересы Новой Зеландии», — говорится в сообщении.

По словам Питерса, в данный момент власти Новой Зеландии также готовят новые антироссийские санкции, которые в том числе будут призваны противодействовать уклоняющимся от ранее введённых ограничений.

Из нового пакета помощи $4 млн направят на закупку оружия и боеприпасов, $4,3 млн — на приобретение гуманитарной помощи для украинских беженцев, и ещё $1,9 млн — на восстановление, реконструкцию и реформы на Украине, добавил он.

Министр уточнил, что также Новая Зеландия приняла решение продлить нахождения своих военных до лета 2025 года в Европе, где они занимаются тренировкой бойцов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 21 февраля написало, что Украина близка к заключению соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о транше в размере 900 млн долларов из кредита в размере 15,6 млрд долларов. Отмечалось, что этот заём может оказаться «вторым финансовым спасательным кругом» для киевских властей после грантов и кредитов Евросоюза.

В МВФ 22 февраля заявили, что ещё фонд пересматривает программу финансирования Украины, а потому решение о предоставлении Киеву нового транша пока только рассматривается. Представитель МВФ уточнил, что команда фонда находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра программы предоставления средств Украине.