В МВФ не подтвердили предоставление Украине финансовой помощи
Вашингтон, 22 февраля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) всё ещё пересматривает программу финансирования, решение о выделении Украины нового транша финансовой помощи находится на стадии рассмотрения, сообщило 21 февраля «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации.
«Команда Международного валютного фонда под руководством Гэвина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины», — пояснил собеседник агентства.
Представитель МВФ также уточнил, что на данный момент не может подтвердить информацию о договорённости между Украиной и фондом об очередном транше финансовой помощи.
Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Международный валютный фонд близки к заключению соглашения о крупном транше финансовой помощи в размере $900 млн из кредита в $15,6 млрд. Отмечалось, что этот предоставление этой суммы может стать «вторым финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов Евросоюза.
31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ ободрил выделение $15,6 млрд для Украины. В апреле фонд направил Киеву первый транш в размере $2,7 млрд долларов в рамках программы финансирования, рассчитанной на четыре года.