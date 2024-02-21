Вашингтон, 22 февраля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) всё ещё пересматривает программу финансирования, решение о выделении Украины нового транша финансовой помощи находится на стадии рассмотрения, сообщило 21 февраля «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации.

(сс)International Monetary Fund Международный валютный фонд

«Команда Международного валютного фонда под руководством Гэвина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины», — пояснил собеседник агентства.

Представитель МВФ также уточнил, что на данный момент не может подтвердить информацию о договорённости между Украиной и фондом об очередном транше финансовой помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Международный валютный фонд близки к заключению соглашения о крупном транше финансовой помощи в размере $900 млн из кредита в $15,6 млрд. Отмечалось, что этот предоставление этой суммы может стать «вторым финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов Евросоюза.

31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ ободрил выделение $15,6 млрд для Украины. В апреле фонд направил Киеву первый транш в размере $2,7 млрд долларов в рамках программы финансирования, рассчитанной на четыре года.