Киев, 21 февраля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Украина приблизилась к заключению соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о получении крупного транша в 900 миллионов долларов из кредита в размере 15,6 миллиарда долларов. Как сообщило агентство Bloomberg, предоставление этой суммы может стать «вторым финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов ЕС.

Международный валютный фонд

«Украина близка к соглашению с МВФ о получении следующих 900 миллионов долларов из своего кредита в размере 15,6 миллиарда долларов, что увеличит бюджет страны и вотум доверия, поскольку помощь США остаётся недостижимой», — говорится в материале.

Отмечается, что Украина рассчитывает достичь соответствующего соглашения уже в четверг, 22 февраля. Согласно информации осведомлённых чиновников, сделка ещё не завершена, к тому же соглашение должно быть ратифицировано исполнительным советом фонда.

Как передавало ИА Регнум, в декабре директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью изданию Financial Times заявила, что Украина не сможет продержаться и нескольких месяцев без финансовой помощи со стороны западных союзников. Она также предположила, что дальнейший дефицит средств может подтолкнуть Киев вернуться к политике печатания денег.