Москва, 21 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней с 22 по 25 февраля. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА Регнум

Одной из главных задач для коммунальщиков станет обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур, уточнил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в дни усиленного дежурства ответственные лица всех структур комплекса, оперативного и ремонтного персонала будут находиться на рабочих местах круглосуточно.

В состоянии повышенной готовности будут около 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, уточнил Бирюков.

Он добавил, что особое внимание коммунальщики уделят уборке улиц и магистралей, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий.

«В этой работе задействуем необходимое количество различной коммунальной техники и бригады ручной уборки», — подытожил Бирюков.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство территории возле станции Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Внуково», сообщил 16 февраля заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Благоустройство провели на участке, ограниченном Внуковским шоссе от Железнодорожной улицы до Полевой, посёлком Изваринской школы, улицами Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утёсова и Исаака Дунаевского.