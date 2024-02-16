Москва, 16 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство территории возле станции Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Внуково», сообщил 16 февраля заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

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«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой», — сказал Бирюков.

Благоустройство проведено на участке, ограниченном Внуковским шоссе от Железнодорожной улицы до Полевой улицы, посёлком Изваринской школы, улицами Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утёсова и Исаака Дунаевского.

В ходе работ воздушные провода протяжённостью более 4 км убрали в кабельную канализацию, было дополнительно проложено почти 240 метров водосточной сети, также рабочие сделали новые тротуары, расширили существующие, заменили свыше 7,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, организовали три наземных пешеходных перехода, установили новые фонари, уличные торшеры, опоры контрастного освещения, организовали парковочные карманы и два остановочных павильона для пассажиров общественного транспорта, рассказал Бирюков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение года власти столицы благоустроят территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Предполагается привести в порядок восемь станций метро, девять станций МЦД, четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь более 321 га.

Также в феврале 2024 года Собянин сообщил, что в течение года в Москве в формате «от дома до дома» благоустроят 785 улиц в разных районах. Работа в таком формате улучшит элементы городской среды, её будут проводить от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, отмечал мэр. Проект должен обеспечить «комфортное сосуществование» пешеходов и автомобилистов, уточнял Собянин.