Рим, 15 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Бавария» сенсационно проиграл итальянскому «Лацио» в матче Лиги чемпионов (ЛЧ). Он впервые за пять лет не нанёс ни одного удара в створ за матч, при этом на счету «Баварии» 17 ударов. Таким образом, мюнхенский клуб установил рекорд ЛЧ по ударам не в створ ворот.

IMAGO/Antonio Balasco/Global Look Press

Матч закончился со счётом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте с пенальти забил игрок «Лацио» Чиро Иммобиле. Штрафной 11-метровый удар судья назначил на 67-й минуте после нарушения защитника «Баварии» Дайо Упамекано, которого удалили с поля. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Ответный матч пройдет 5 марта в Мюнхене.

Как сообщало ИА Регнум 11 февраля 2024 года, мюнхенская «Бавария» уступила ФК «Байер-04» в матче 21-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24. Встреча закончилась со счётом 3:0. Она прошла в Леверкузене на стадионе «БайАрена».

Эта победа стала для «Байера» 17-й в текущем сезоне Бундеслиги. «Фармацевты», набрав 55 очков, укрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата. «Бавария» же с 50 очками опустилась на строчку ниже «Байера».