Москва, 28 февраля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. В России для школьников 8–11-х классов и студентов колледжей стартовал новый набор на проект «Код будущего». Учащимся будут доступны более 40 курсов, позволяющих обучиться различным языкам программирования. Запись стартовала в феврале 2024 года, подать заявку можно на портале Госуслуг. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» обучиться программированию можно бесплатно. Полученные на курсах знания пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и хакатонам, а также помогут определиться с выбором будущей профессии.

Иван Шилов ИА Регнум

С интенсивным развитием в России ИТ-отрасли программисты становятся всё более востребованными на рынке, их труд высоко оплачивается. О том, что численность «цифровых» кадров в 2023 году заметно возросла, а спрос на ИТ-специалистов увеличился на 81%, заявил в ходе дня «Цифровой экономики» на выставке «Россия» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, курсы программирования для школьников стали одной из мер, способствующих подготовке кадров для российской ИТ-отрасли.

Проект «Код будущего» стартовал в 2022 году. Изначально он был рассчитан только на учащихся средних и старших классов, а с прошлого года возможность обучиться появилась и у студентов колледжей. Уже получили сертификаты более 100 тыс. человек. Порядка 140 тыс. записались на проект в прошлом году.

«Минцифры работает над упреждающей подготовкой кадров в сфере ИТ, чтобы не только учесть потребности отрасли в специалистах, но и развить потенциал будущих программистов с раннего возраста», — отметила директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова. По её словам, благодаря курсам каждый участник может изучить востребованные на рынке языки программирования и получить актуальные цифровые навыки.

Есть курсы начального, базового и продвинутого уровней подготовки. Изучать можно C++, C#, JavaScript, 1C и другие языки программирования. Среди учеников «Кода будущего» наиболее популярен Python. Каждый год его выбирают более половины участников проекта. Именно этот язык считается наиболее подходящим для начинающих, и сейчас на портале Госуслуг доступно 30 курсов по этому направлению.

«Онлайн-курс по Python на проекте «Код будущего» — отличная возможность познакомиться с разработкой и разобраться с понятиями вроде print, input или for. Программа включает основы программирования на Python, базовый синтаксис, алгоритмы и типы данных. Курс разбит на четыре модуля, каждый из которых завершается созданием своего проекта — календаря или персонального ассистента. Программу разработали эксперты «Яндекс Образования» совместно с опытными преподавателями и разработчиками», — рассказал Кирилл Красько, преподаватель онлайн-курса «Python от Яндекса: с нуля до первых проектов».

Участники, успешно сдавшие итоговое тестирование, получают сертификат.

В рамках первого набора проекта «Код будущего» десятиклассник Данияр Абдульманов закончил курс «Программирование на C#» в СПбПУ. В будущем старшеклассник планирует поступить и продолжить обучение в этом же вузе. «Курс очень хорошо проработан, весь материал объясняет преподаватель, а если что-то непонятно, то всегда можно задать вопрос. Также дается много практических заданий. У меня уже есть несколько ИТ-проектов, один из них я сделал на курсе «Кода будущего» на языке C# — это игра-лабиринт для тренировки памяти. Сейчас я продолжаю учиться и планирую реализовать множество других интересных идей в будущем. Также знания из курса помогают мне в решении школьных задач и подготовке к ЕГЭ. Кроме того, я ещё раз убедился в том, что программирование — это интересно и это именно то, чем я хотел бы заниматься в жизни», — рассказал Данияр.

«Одна из глобальных задач проекта «Код будущего» — сформировать поколение, представители которого с раннего возраста легко используют цифровые технологии в повседневной жизни, а в будущем смогут развивать в профессиональной деятельности, в том числе и в ИТ-отрасли», — заявила директор Департамента реализации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» «Университета 2035» Елена Демидова.

Чтобы записаться на участие в проекте «Код будущего», необходимо выбрать понравившийся курс из каталога на Госуслугах и подать заявку. Ссылка на вступительное испытание придёт в личный кабинет. На прохождение тестирования отводится 10 рабочих дней с момента получения ссылки. Далее следует заключение договора на бесплатное обучение с одной из образовательных организаций — участниц проекта.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря «Коду будущего» школьники и студенты колледжей получают базовые навыки и возможность определиться с будущей профессией в цифровой сфере, а государство и бизнес — новых молодых и компетентных специалистов. Такой проект — один из самых эффективных инструментов в решении кадровых вопросов отрасли, который реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Совершенствование системы образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а люди получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.