Москва, 21 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Актрису российских сериалов шантажируют интимным видео, которым она поделилась на сайте знакомств. Девушка в приватной беседе отправила эротическое видео, за непубликацию которого с неё теперь требуют 100 тысяч рублей. Артистка опасается, что его могут в скором времени опубликовать, поэтому она обратилась в полицию. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

15 февраля в полицию города Москвы позвонила 24-летняя Ольга (имя изменено), она рассказала дежурному, что недавно зарегистрировалась в приложении для знакомств. Там она какое-то время переписывалась с молодым человеком по имени Валентин. Сначала беседы носили невинный характер, но постепенно общение становилось всё более откровенным. Пара стала обмениваться интимными фото и видео. Валентин узнал в девушке известную актрису и решил воспользоваться её доверием, чтобы заработать. Он сохранил откровенное видео девушки и стал её шантажировать.

«В мессенджер неизвестный прислал интимное видео с участием заявительницы и потребовал 100 000 рублей за его нераспространение», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшая попросила полицейских найти виртуального ухажёра, она опасается, что если видео попадёт в сеть, то её репутация серьёзно пострадает. Актриса боится, что кадры могут также увидеть ученики её студии актёрского мастерства.

Ранее ИА Регнум сообщило, что мошенники обманули актрису «Современника» Марию Селянскую на 1,6 млн рублей. Они представились артистке сотрудниками правоохранительных органов и убедили перевести деньги на неизвестные счета.